L’Asl Bari ha difficoltà a reperire direttori di reparti perché ci sono stati problemi “nella formazione delle commissioni”. Lo ha riferito il direttore generale dell’Asl Bari, Antonio Sanguedolce, ascoltato in commissione consiliare Sanità.

“Spesso – ha spiegato – i medici convocati hanno rifiutato per vai motivi. Siamo riusciti a completare otto commissioni su 30, inclusi due concorsi su Altamura per ortopedici e psichiatri”. L’audizione era stata chiesta nei giorni scorsi dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo, Sangurdolce ha evidenziato il momento di difficoltà provocato dall’emergenza Covid che “ha stressato tutto il sistema sanitario”: “Da un po’ – ha detto – abbiamo ripreso ad occuparci anche di altri problemi e abbiamo deciso, per espletare i concorsi, di attivare la modalità della videoconferenza. Stiamo cercando di recuperare il tempo perso”.

