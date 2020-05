Tornano leggermente a salire i nuovi contagi da coronavirus in Puglia, oggi i laboratori di analisi ne hanno rilevati 49 (ieri erano stati 26) su 1.852 tamponi effettuati, così suddivisi: 29 in provincia di Bari, 3 nel Brindisino, 10 nel Foggiano, due in provincia di Lecce, 2 nel Tarantino e 3 casi sono ancora da attribuire.

I decessi, invece, sono tre: 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Taranto. La quota dei pazienti guariti supera la soglia dei mille (sono 1.004), i decessi complessivamente sono 441. Attualmente sono ricoverati 390 pugliesi, mentre 1.842 persone sono in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 72.796 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.245. Attualmente, risultano ancora positivi al virus 2.800 pugliesi.

“L’aumento relativo del numero di casi oggi registrati in Puglia – spiega il professore Pierluigi Lopalco, coordinatore della task force – fa riferimento a code di focolai già sotto osservazione principalmente in provincia di Bari: si tratta quindi di persone già in isolamento fiduciario, monitorate, asintomatiche o con sintomi lievi. Non risulta, nonostante l’aumentata attività di sorveglianza, alcun nuovo focolaio importante sul territorio regionale. La curva dei casi si è comunque stabilizzata intorno ad una media giornaliera di circa 20 nell’ultima settimana ed è da più di un mese in continua diminuzione. Si raccomanda tuttavia di mantenere elevato il livello di attenzione nel rispetto delle regole e nei comportamenti”.

