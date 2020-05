Martedì prossimo, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sarà ascoltato in VII commissione consiliare per discutere della fissazione della data delle prossime Regionali in Puglia in conformità all’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. I lavori si svolgeranno da remoto a partire dalle 11 del mattino.

Ieri Emiliano, durante una intervista alla trasmissione “Un giorno da pecora”, ha detto di preferire il voto a luglio perché, secondo gli epidemiologi, a settembre c’è il rischio di una seconda ondata di contagi da coronavirus.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.