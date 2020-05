«La Regione Puglia riapra circoli di tennis sul territorio», lo chiedono il commissario regionale di Forza Italia, l’onorevole Mauro D’Attis, e il vice commissario, il senatore Dario Damiani.

«In questi giorni – sostengono – le federazioni sportive stanno predisponendo le regole per la ripresa delle attività in piena sicurezza. Oltre al calcio e al nuoto, anche la Federazione italiana Tennis ha dettato le proprie norme per consentire agli atleti di prima e seconda categoria di tennis e padel la ripresa degli allenamenti dal 4 maggio. Sulla base di tali direttive, alcune regioni come Veneto, Liguria, Abruzzo, Sicilia e Sardegna hanno esteso questa possibilità a tutti gli sportivi, consentendo la riapertura dei circoli sul proprio territorio». Per questi motivi, Forza Italia ritiene che anche la «Regione Puglia potrebbe fare altrettanto e seguire questo esempio positivo. Essendo il tennis uno sport in cui comunque viene mantenuta una notevole distanza fisica tra i giocatori, sarebbe sufficiente evitare situazioni di promiscuità, come l’utilizzo degli spazi comuni negli spogliatoi».

