“I miracoli in corsia non esistono ma c’è il grande impegno quotidiano di medici e infermieri”. Il Policlinico di Bari racconta così la determinazione e l’emozione vissuta da due operatori sanitari che ieri sera, 7 maggio, hanno avuto la possibilità di entrare nella Basilica di San Nicola, chiusa per l’emergenza coronavirus. A portare la testimonianza di questi giorni ci hanno pensato Ilaria Donadio e Marilena Scardicchio.

“Medico e infermiera del reparto di Rianimazione Covid del Policlinico di Bari hanno raccontato, grazie a Telenorba, le emozioni vissute in prima linea e lo sforzo per assistere e salvare i pazienti. Oggi San Nicola lo celebriamo così. Buona festa a tutti, baresi e non”, si legge sulla pagina social del Policlinico. “Siamo molto emozionate, è un privilegio poter rappresentare tutta la categoria di lavoratori in prima linea per l’emergenza sanitaria”.

Il programma delle celebrazioni: delle 18.30, sempre senza fedeli e trasmessa in diretta televisiva su Telenorba e sul canale 510 di Sky, ci sarà l’arcivescovo mons Francesco Cacucci. Domani toccherà al prelievo della Manna alle 18.30, sempre trasmesso in diretta e senza la partecipazione dei fedeli. Oggi e domani inoltre dalle ore 18.30 alle 24, il grande murales che raffigura San Nicola sulla facciata di un edificio in via Miglionico, al quartiere San Paolo, sarà illuminato da un gioco di luci artistiche.

Aggiornamento coronavirus. In Puglia tornano leggermente a salire i nuovi contagi da coronavirus in Puglia, ieri 7 maggio i laboratori di analisi ne hanno rilevati 49 (ieri erano stati 26) su 1.852 tamponi effettuati, così suddivisi: 29 in provincia di Bari, 3 nel Brindisino, 10 nel Foggiano, due in provincia di Lecce, 2 nel Tarantino e 3 casi sono ancora da attribuire.

I decessi, invece, sono tre: 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Taranto. La quota dei pazienti guariti supera la soglia dei mille (sono 1.004), i decessi complessivamente sono 441. Attualmente sono ricoverati 390 pugliesi, mentre 1.842 persone sono in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 72.796 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.245. Attualmente, risultano ancora positivi al virus 2.800 pugliesi.

