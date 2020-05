La Regione Puglia ha stanziato 14,4 milioni di euro destinati ai Comuni per il rinnovo del parco autobus urbano di ultima generazione. Lo annuncia l’assessore regionale ai Trasporti, Giovanni Giannini. “Nel 2018 – spiega – la Regione ha pubblicato l’avviso “Smart Go City”, bando per il finanziamento del rinnovo del parco automobilistico del Tpl urbano mettendo a disposizione dei 51 Comuni dotati di servizi di Tpl complessivamente 68 milioni a valere sui fondi europei.

Di questi Comuni, 15 hanno avanzato richiesta per l’acquisto complessivo di 118 autobus di ultima generazione per un totale di 39 milioni Si è così reso necessario rimodulare le somme residue, destinando 14.4 milioni per incentivare i Comuni che non hanno partecipato al bando a presentare istanza di rinnovo del parco autobus urbano”. I finanziamenti sono destinati anche ai Comuni che finanziano in proprio i servizi di trasporto pubblico locale e che già si erano impegnati nell’acquisto di nuovi mezzi. “Prosegue l’impegno della Regione Puglia per favorire la dismissione di autobus appartenenti alle vecchie classi inquinanti, così da favorire i processi di decarbonizzazione e agevolare le aziende che con mezzi nuovi possono ridurre i costi manutenzione e gestione”, conclude Giannini.

