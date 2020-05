Una storia iniziata dal 1926 che si conclude nel pieno della fase due da coronavirus a quasi un secolo di distanza. A Bari un’altra attività storica ha chiuso definitivamente la saracinesca, il negozio Vitucci carta in via Tanzi nel quartiere Madonnella.

L’attività è stata un punto di riferimento per i residenti e non solo, specializzata nella produzione e commercio di carta e cartone in vendita per uffici e lavorazioni commerciali ma anche al dettaglio. “Quanti ricordi era il fornitore della carta, vassoi, fasce, della pasticceria dei miei genitori: la Pasticceria Gianna vicino la Chiesa dell’Immacolata”, racconta una barese sulla pagina facebook Rione Madonnella. (Foto pagina Rione Madonnella)

