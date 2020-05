Dal primo luglio Ryanair ripartirà con il 40 per cento dei propri voli, passando così dai 30 voli al giorno a 1000 voli al giorno. Tutti i passeggeri dovranno indossare la mascherina a bordo e durante il tragitto sarà obbligatorio avvisare il personale di bordo per andare in bagno, per evitare assembramenti.

La compagnia aerea irlandese ha spiegato inoltre che tutti i passeggeri dovranno compilare un modulo in cui verranno forniti dettagli sulla lunghezza del viaggio e su dove sarà previsto il soggiorno. Informazioni che saranno poi fornite ai governi per monitorare le misure di isolamento.

A passeggeri ed equipaggio sarà misurata la temperatura. Raccomandate le procedure di check-in online, download della carta dell’imbarco sul cellulare e uso del solo bagaglio a mano. A bordo si potrà acquistare solo con carta di credito.

