Come si diffonde il virus? A spiegarlo con un esperimento è NHK, l’agenzia di radiodiffusione nazionale giapponese. In una stanza sono state invitate dieci persone per un buffet. Prima però ad ognuna è stata messa della sostanza fluorescente sulle mani. I dieci hanno cominciato a servirsi ad un buffet: dopo 30 minuti la luce è stata spenta. E ovunque c’era la sostanza fluorescente: dai visi agli oggetti.

Il video è stato diffuso su twitter ed è diventato subito virale.

