Ancora danni per il forte vento in città. Questa mattina è crollato un palo della luce in via Lombardia. Colpita in parte un’auto. Sotto shock l’automobilista: fortunatamente non è stato colpito. Sul posto i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa al traffico per procedere con la rimozione del palo.

(Foto Facebook . Gruppo Sei del Cep se)

