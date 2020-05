Sono in corso le indagini della polizia locale sulla morte di una donna barese di 53 anni, travolta questa mattina dalle lamiere che si sono distaccate dal tetto di un capannone, a causa del forte vento. La polizia locale sta visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire quanto accaduto: la donna era da poco uscita di casa e stava raggiungendo il cimitero insieme al padre per andare a visitare la madre, scomparsa di recente. Quando, alla fermata dell’autobus in via Crispi, è stata colpita dalla lamiera. La Procura, come da prassi, ha aperto un’indagine per individuare eventuali responsabilità nella morte della donna.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.