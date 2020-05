Sparatoria a Carrassi. Qualcuno ha subito chiamato il 113 segnalando spari in via Piave. Ma gli agenti della polizia intervenuti hanno trovato solo alcuni bossoli. Non ci sarebbero feriti e non si conosce al momento la dinamica dell’accaduto. Sarebbero stati segnalati tre o quattro ragazzi correre in strada con una pistola: forse si è trattato di un avvertimento nei confronti di qualcuno della zona. Notizia in aggiornamento.

