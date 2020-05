Un immigrato è rimasto ferito alla testa durante un rissa che ha coinvolto più persone davanti al Tribunale di Bari, in via Calefati. Ci sono stati momenti di tensione, il litigio ha coinvolto un gruppo di baresi e alcuni immigrati. Non sono chiari i motivi dei disordini. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e polizia locale.

