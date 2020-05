Un lenzuolo bianco dai palazzi dei municipi italiani e un minuto di silenzio alle 17.57: così il 23 maggio i sindaci italiani ricorderanno Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli uomini delle loro scorte, nel ventottesimo anniversario della strage di Capaci.

Il commento di Antonio Decaro, presidente Anci e sindaco di Bari: “Nonostante il coronavirus abbia travolto le nostre abitudini e cancellato gli appuntamenti in cui testimoniamo uniti il nostro impegno, la giornata simbolo della difesa della legalità, non può passare sotto silenzio”.

“Onoreremo quelle morti, ma soprattutto esalteremo le vite di chi ha compiuto fino in fondo il proprio dovere, servendo lo Stato fino all’estremo sacrificio. E, accogliendo l’invito di Maria Falcone, dedicheremo la commemorazione a tutti coloro i quali in questi mesi si sono prodigati nella difficile gestione dell’emergenza sanitaria. Invito tutti i sindaci a partecipare al flashmob del 23 maggio per ritrovarci tutti uniti, sia pure virtualmente, nel nome della legalità e della battaglia contro le mafie”.

