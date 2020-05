Lunedì 18 maggio in occasione della riapertura delle attività commerciali dopo il lockdown per contrastare l’epidemia del Covid-19, il Movimento Impresa, associazione no profit composta da professionisti dei settori horeca, spettacolo, lidi balneari, attività di comunicazione ed eventi, propone una serrata di tutte le attività, come forma di protesta a causa dell’assenza di linee guida chiare e definite.

“A poche ore da questa ipotetica riapertura – ha affermato il direttivo del Movimento Impresa – siamo in confusione a causa di una mancanza totale di certezze, perché manca una linea chiara da parte delle Regioni e del Governo. Siamo nella disperazione. Finalmente si paventava una riapertura, ma siamo costretti fino all’ultimo a non sapere effettivamente se questa avverrà e come avverrà. Per questo proponiamo a tutti gli imprenditori del settore horeca a restare con le serrande abbassate”.

“In mancanza di informazioni certe – concludono i commercianti – e con il rischio di essere sanzionati, noi di Movimento Impresa invitiamo tutti gli imprenditori pugliesi della nostra categoria a non aprire lunedì, come forma di protesta e per rispetto a noi stessi e alla nostra dignità lavorativa. Questo clima di differenze interpretative circa la riapertura potrà portare a un aumento dei controlli e sanzioni a causa dell’assenza di una linea unitaria da seguire. Tale situazione è una mancanza di rispetto nei confronti del settore horeca”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.