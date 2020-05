La Giunta Regionale in data odierna ha deliberato di sospendere temporaneamente l’incarico dell’attuale Commissario Unico per i Consorzi di bonifica commissariati, dott. Alfredo Borzillo designando in temporanea sostituzione il dott. Antonio Renna, attualmente sub commissario per i Consorzi di bonifica commissariati. La decisione è stata presa in seguito all’inchiesta della Procura di Bari che ha portato questa mattina all’interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno a Borzillo per i reati di turbativa d’asta e induzione indebita a dare o promettere utilità.

