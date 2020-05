Il Tavolo di verifica interministeriale, con il ministero della Salute e il ministero dell’Economia e delle Finanze, ha valutato positivamente la Regione Puglia, poiché ha garantito l’equilibrio dei conti. Lo comunica la Regione Puglia attraverso una nota.

È un passo in avanti verso l’uscita dal Piano operativo: sulla base della relazione e della documentazione presentata dal direttore del dipartimento Vito Montanaro, il tavolo di verifica – è detto in una nota – ha validato il superamento degli adempimenti Lea per l’esercizio 2018, e ha sbloccato la quota premiale pari a 199 milioni di euro.

