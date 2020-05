Un giovane militare di Bari è stato picchiato ed è finito in ospedale a Lecce. Stando a quanto ricostruito, l’aggressione sarebbe avvenuta dopo un diverbio nato tra due gruppi.

Alcuni militari di Bari che si trovavano vicino ad un bar sarebbero stati bersagliati da giovani del posto. Ad avere la peggio, proprio un barese, finito in ospedale. Mentre un 23enne leccese è stato poco dopo rintracciato e denunciato. Il tutto sarebbe avvenuto a pochi passi dalla caserma in via Monteroni, lunedì sera. E’ intervenuta la polizia.

