Un segnale positivo dalla complicata crisi OM a Bari. Il Decreto Rilancio introduce una nuova norma, tra le misure a sostegno delle crisi aziendali, che consentirà ai lavoratori ex OM di ottenere l’indennità di mobilità in deroga, da mesi negata dall’INPS.

Lo annuncia il governatore Michele Emiliano: “Si tratta di un provvedimento molto importante per 154 famiglie in grave sofferenza, acuita dall’emergenza covid19, in quanto escluse da ogni beneficio anti crisi, per assenza dei requisiti. La Regione Puglia ha da tempo accantonato le risorse necessarie e quindi, superata con questa norma ogni perplessità da parte dell’INPS, potremo liquidare questa indennità”.

Dopo il fallimento della Tua Industries, che non ha mai avviato la produzione dopo aver presentato il progetto di riconversione delle minicar nello stabilimento che per anni ha prodotto carrelli elevatori, restano molti interrogativi sul futuro industriale.

