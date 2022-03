Vigilia di Catanzaro-Bari affidata alle parole del mister Michele Mignani. La 31esima giornata del girone C di Serie C mette in scena lo scontro fra le prime due della classe. Il Bari che attualmente guida la classifica, ha 7 punti di vantaggio sui calabresi e da questo incontro passa gran parte del campionato.

La partita d’andata, si concluse col risultato di 2-1 per i biancorossi, grazie al bellissimo gol di Antenucci e alla rete di Simeri. Per il Catanzaro, non è stata sufficiente la rete del momentaneo pareggio di Cianci. Al ‘Ceravolo’ andrà in scena una partita che potrebbe già decidere il destino del campionato, Mignani però non è dello stesso avviso.

“Stiamo arrivando verso la fine del campionato e adesso i punti valgono doppio – sottolinea il mister – mi aspetto che faranno di tutto per provare a batterci. Siamo consapevoli che sarà una partita difficile ma per me non è la partita dell’anno. Per me tutte le partite sono fondamentali”.

Il mister non si scompone e non sottovaluta l’importanza del match, pur consapevole del vantaggio fin qui maturato e della compattezza della sua squadra. Saranno tanti gli ex della partita di domani, uno su tutti Pietro Cianci, che a Bari è nato e ha giocato durante la scorsa stagione.

“Pietro è un ragazzo che ho allenato e apprezzato – le parole di Mignani – come lo è stato all’andata, per lui sarà una partita importante, ormai è un uomo e sarà abituato a queste partite. Lo saluterò volentieri se ce ne sarà la possibilità”.

Infine Mignani spende due parole anche sui giocatori infortunati e rientrati dagli stop fisici, che domani, potrebbero partire dal 1′ minuto.

“Paponi e Botta sono quasi pronti per giocare dall’inizio ma come al solito faremo le nostre valutazioni – spiega il mister – loro stanno bene e si sono allenati bene. Belli sta bene, abbiamo lavorato su alternative ma lui sta bene, abbiamo solo deciso di tenerlo precauzionalmente a riposo. Pucino non credo che riusciremo a recuperarlo ma non credo che i tempi di recupero saranno lunghi”.

Il big match della 31esima giornata si disputerà al ‘Ceravolo’ di Catanzaro. Calcio d’inizio previsto per le ore 17:30. (foto ssc bari)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.