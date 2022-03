Seconda vittoria consecutiva per il Bari che dopo la Virtus, batte anche il Catanzaro e mette un piede in Serie B. I biancorossi espugnano il ‘Ceravolo’ in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Antenucci su rigore e all’eurogol di D’Errico. Momentaneo vantaggio del Catanzaro siglato da Fazio. Preoccupazione per Belli, Ricci e Galano usciti per problemi muscolari. Ecco il racconto del match.

Secondo scontro al vertice consecutivo per il Bari, che dopo la vittoria sofferta ottenuta contro la Virtus Francavilla, affronta il Catanzaro di Vincenzo Vivarini. I calabresi sono al secondo posto in classifica a 7 lunghezze dal Bari capolista. Per la 31esima giornata del girone C di Serie C, Michele Mignani ritrova Botta dal primo minuto che si posiziona dietro le due punte. Assente invece Frattali per un problema fisico, al suo posto Polverino.

Al ‘Ceravolo’ davanti a 7614 spettatori (500 di fede biancorossa, sold out il settore ospiti) va in scena un match pieno di ex, uno su tutti Mattia Maita, fischiato sin dal fischio d’inizio. La partita appare subito combattuta, con entrambe le squadre che si affrontano a viso aperto, nella speranza di sbloccare subito l’incontro.

Antenucci ha sui piedi la prima occasione del match al 5′ minuto, da ottima posizione prova il diagonale, non inquadrando però la porta difesa da Nocchi. La risposta dei padroni di casa arriva al 15′ con Biasci che però spedisce sull’esterno della rete. Al 22′ è proprio il Catanzaro a passare in vantaggio, sugli sviluppi di un corner la difesa del Bari perde Fazio che insacca di testa alle spalle di Polverino.

Al 30′ il Bari si divora il gol pari, D’Errico vola sulla fascia, entra in area e mette il pallone in mezzo per Antenucci che calcia a botta sicura ma trova l’opposizione sulla linea di porta di Scognamillo; sulla ribattuta arriva Cheddira che da pochi passi e con la porta sguarnita, mette clamorosamente fuori. Al 37′ Cheddira prova a farsi perdonare l’errore precedente, calcia da dentro l’area ma spedisce sull’esterno della rete. Al 42′ il Bari riesce a pareggiare, grazie ad un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta il solito Antenucci che non sbaglia e fa 15 in campionato, ma soprattutto riporta in equilibrio il risultato. Dopo un minuto di recupero si conclude la prima frazione di gioco.

Il secondo tempo comincia con due cambi per i biancorossi, out Belli (fermatosi a fine primo tempo) e Botta, dentro Galano e Mazzotta. Dopo nemmeno trenta secondi, D’Errico si inventa un gol meraviglioso, lascia andare il destro a giro dal limite dell’area che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Bari subito in vantaggio in questi secondi 45 minuti.

Al 50′ il Bari perde anche Ricci, che non riesce a terminare la partita. Subentra, al suo posto Valerio Di Cesare, biancorossi non fortunati sul versante infortuni. Al 54′ ancora occasione per il Bari e ancora errore da parte di Cheddira. Il Bari parte in contropiede, tre contro due, Cheddira ha la palla tra i piedi e invece di servire uno dei compagni, decide inspiegabilmente di calciare, mancando la porta.

Al 61′ occasione per il Catanzaro con Vandeputte che chiama al miracolo Polverino. Il portiere dei galletti devia in angolo un gran destro del calciatore calabrese. Ancora problemi per il Bari, si ferma anche Galano entrato da soli 17 minuti, al suo posto Mallamo. Al 78′ ancora Catanzaro pericoloso con Vazquez che in area non trova lo spazio per il tiro pulito, ribattuto da Mazzotta in corner. Al 90′ Polverino compie il secondo miracolo della serata, sulla perfetta girata di Gatti, il portiere mette sopra la traversa. Dopo 5 minuti di recupero, finisce il big match della 31esima giornata con la vittoria del Bari.

I Biancorossi adesso mettono una seria ipoteca sulla qualificazione diretta in Serie B e volano a +10 sul Catanzaro e a +11 sulla Virtus Francavilla, oggi fermata sul 3-3 dalla Paganese. Da valutare l’entità degli infortuni di Galano, Belli e Ricci.

Prossima partita dei biancorossi, fissata per il 16 marzo contro la Juve Stabia. Calcio d’inizio fissato per le 21:00 fra le mura amiche del San Nicola. (foto ssc bari)

