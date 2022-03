I pescatori di Nderr la lanz sono un simbolo di Bari e una delle attrazioni per i turisti. Srotolano le reti in equilibro sui gozzi, altri richiamano a gran voce i passanti per vendere la merce fresca. Sullo sfondo il panorama, il teatro Margherita, decine di gabbiani che planano in acqua.

Tutt’intorno però c’è il degrado. Una cartolina del lungomare sotto gli occhi dei turisti di passaggio dal molo San Nicola. Oramai da giorni resta sulla battigia un gozzo, tipica barca in legno, senza alcun tipo di bonifica o rimozione. Altre sono affondate e giacciono sul fondale. I pescatori erano 200 negli anni novanta, oggi sono meno di 30. Il Comune ha avviato la progettazione del restyling dal 2018, finora senza attuazione.

