Dopo le belle giornate torna la pioggia nel Barese, ma solo per pochi giorni. In particolare, a partire da domenica, sino a venerdì prossimo, il cielo si farà nuvoloso. Lunedì le temperature caleranno di qualche grado, nello specifico passeranno dai 20 (previsti per sabato) ai 17.

A partire da lunedì, sino a giovedì prossimo, secondo le previsioni sono attese piogge con temperature che oscilleranno dai 19 ai 7 gradi. La giornata peggiore, per quanto riguarda le precipitazioni sarà proprio l’ultima di marzo, il 31, in cui secondo le previsioni meteo potrebbe piovere tutto il giorno. Ma al momento non sono stati diramati bollettini di allerta e si tratta, di fatto, solo di previsisoni.

Dal primo aprile, dopo qualche giorno di assestamento con il cielo ancora parzialmente coperto, si entrerà finalmente nel vivo della primavera. Sono infatti previste giornate soleggiate e temperature che oscilleranno dai 9 ai 21 gradi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.