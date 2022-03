“Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas”. A raccontarlo sui social è il rapper Fedez, che negli scorsi giorni, in una diretta su Instagram, aveva annunciato di aver scoperto una malattia, senza specificare di cosa si trattasse. Oggi, il rapper, reduce da un intervento chirurgico durato 6 ore, ha rotto il silenzio ed è tornato a postare.

“E’ uno di quei mali che se non prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo – ha sottolineato – motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’” – ha detto ancora ringraziando medici, chirurghi e infermieri.

“Mi sono stati accanto in questi giorni intensi – ha detto infine senza dimenticare di ringraziare i fan per tutti i messaggi di supporto e di positività. “Vi voglio bene” – ha concluso. Adesso Fedez è ancora in ospedale, al suo fianco la moglie Chiara Ferragni.

Foto Instagram

