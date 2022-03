Continuano senza sosta le attività di pulizia e bonifica in corso Italia da parte della polizia locale in sinergia con Amiu e Servizi sociali comunali per fornire assistenza e supporto ad eventuali senza fissa dimora presenti, nonostante gli stessi continuino a rifiutare qualsiasi forma di sostegno offerta dagli operatori sociali. I portici vengono liberati ma a distanza di poche ore tornano i senzatetto, i cartoni, i materassi. Ultimamente i residenti stanno trovando anche siringhe.

“Pur apprezzando l’impegno della polizia locale – spiegano i residenti – era chiaro che non sarebbe stata una soluzione definitiva. Questo dimostra che l’amministrazione comunale non ha un piano serio di intervento ma si limita ad interventi spot che non sortiscono alcun effetto”. I residenti, ogni volta che interviene l’Amiu su corso Italia, si ritrovano i marciapiedi davanti ai loro portoni invasi da materassi e cartoni.

“Serve un piano di riqualificazione serio e con la massima urgenza, magari con un incontro con residenti e cittadini per decidere in meglio. La zona è abbandonata senza attività commerciali e senza futuro”, conclude Luca Bratta, residente e componente del comitato di quartiere.

