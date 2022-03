“A seguito della brillante operazione della Polizia di Stato che, attraverso complesse attività d’indagine anche della scientifica con la comparazione delle impronte digitali individuava – in brevissimo tempo – il responsabile del furto e recuperava la refurtiva del nostro Santo Patrono di valore inestimabile, propongo che sia data la possibilità agli encomiabili agenti di portare in spalla per un tratto la statua del nostro San Nicola durante la processione dell’8 maggio, così che possano ottenere il simbolico ringraziamento di tutta la Città”. La richiesta sarà formulata domani al sindaco Antonio Decaro dal consigliere comunale di Fratelli di Italia, Michele Picaro. (Foto facebook decaro )

