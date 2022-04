Ricco di vitamine e antiossidante, oggi in tavola portiamo il limone. Si tratta, in particolare, di un agrume, il cui nome scientifico è Citrus Limon, capace di apportare notevoli proprietà nutritive all’organismo.

Il limone viene coltivato in tutto il mondo, soprattutto nelle zone dal clima caldo. Esistono diverse varietà di limone, tutte sono ricche di proprietà preziose. Ricco di vitamine, soprattutto quelle del gruppo C il limone è un ottimo alleato del sistema immunitario. E’ consigliabile infatti utilizzarlo spesso, anche per condire insalate o spremuto per poter contribuire ad alzare le difese immunitarie. Ma non solo, il limone, tra le altre cose, migliora la glicemia e i livelli di ferro contribuendo a prevenire l’anemia. Inoltre, il limone è un ottimo alleato della pelle, dei capelli e della digestione.

Il limone, oltre a quanto già citato, è un’ottima fonte di sali minerali, ferro, fosforo, rame, carotene, manganese e vitamine del gruppo B e A. Si tratta di elementi preziosi che contribuiscono al buon funzionamento della memoria, alla protezione delle ossa e, inoltre, alla disintossicazione dell’organismo. Infine, il limone, oltre ad apportare benefici anche in qualità di olio essenziale, utilizzato sui capelli o addirittura per sbiancare i denti, ha proprietà disinfettanti, rinfrescanti, dissetanti ed è un vero alleato di ossa, denti e muscoli. Il suo consumo aiuta infatti a prevenir la debolezza ossea e muscolare, oltre che la debolezza del muscolo cardiaco. Ecco qui due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

SPAGHETTI PICCANTI AL LIMONE

Grattugiate la scorza di almeno 4 limoni, poi tagliateli a metà e spremeteli per ricavarne il succo. Poi, in una padella preferibilmente con fondo alto, mettete a scaldare l’olio e aggiungete peperoncini. Mescolate con cura e lasciateli ammorbidire. Successivamente aggiungere le olive nere e lasciate cuocere per altri 5 minuti. Se preferite, potete eliminare i peperoncini dalla padella, il sapore resterà inalterato. A parte, intanto, fate bollire l’acqua per gli spaghetti. Una volta pronti e scolati versateli nella padella a cui unirete scorza e succo di limone. Lasciate cuocere ancora qualche minuto. Se necessario aggiungete acqua di cottura. Se di vostro gradimento potreste aggiungere anche il tonno e del pepe nero macinato.

POLLO LIMONE E MENTA

Assicuratevi di avere del pollo tagliato a fettine sottili. Successivamente, infarinate con cura tutte le fette e mettetele a rosolare (preferibilmente in una padella antiaderente) con un filo di olio extravergine di oliva. Fatele cuocere da entrambi i lati e sino a quando non avranno assunto un aspetto dorato e croccante. Una volta pronto togliete il pollo dalla padella e lasciatelo da parte. All’interno della padella versate del vino bianco, mezza tazzina di acqua e del succo di limone. Fate cuocere a fuoco lento mescolando e aggiungendo successivamente sale, menta fresca e un cucchiaino di farina setacciata. Quando la salsa avrà raggiunto una consistenza densa aggiungete il pollo e lasciate cuocere ancora per pochi minuti, al massimo 5. Se di vostro gradimento potrete aggiungere ulteriori spezie, una variante molto gustosa è quella con l’aggiunta di curry.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.