“Sono scene che non vorremmo mai vedere. Persone che deturpano l’unicità del nostro paese con i loro rifiuti, la loro inciviltà. Luoghi dell’anima scambiati per discariche. Tutto ciò è inaccettabile e questi individui saranno severamente multati.Lo dobbiamo alla qualità della nostra vita, alla bellezza di Polignano”. A parlare è Domenico Vitto, sindaco di Polignano che ha pubblicato su Facebook un video in cui vengono immortalati gli incivili dei rifiuti.

