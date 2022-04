Un lungo inverno di atti vandalici e mancata manutenzione e a pochi mesi dall’inizio dell’estate comincia la conta dei danni sul lungomare di San Girolamo. Basta passeggiare per rendersi conto della situazione di degrado in cui versa: ci sono muretti che sono stati vandalizzati e distrutti, c’è un bidone in muratura che è stato fatto a pezzi e gettato sulla spiaggia da mesi, circondato da un tappeto di rifiuti, la pista ciclabile che pian piano viene sommersa dalle erbacce. E poi c’è la spiaggia che in realtà non c’è perché “mangiata” dalle mareggiate. Ci sono solo enormi sassi, tronchi portati dal mare e tanta immondizia.

Uno scempio, reso ancora più evidente in quella che viene chiamata la “piastra sul mare”, ormai terra di nessuno tra faretti distrutti, portici usati come bagni pubblici, muri incendiati e un cattivo odore di escrementi. Insomma senza controlli e senza una adeguata manutenzione ecco che fine ha fatto il “nuovo” lungomare di San Girolamo, che ormai non è più così tanto nuovo.

