Si è spento a Roma Enrico De Pascale, dal 2018 Direttore generale della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, e presidente Cogeaps. Ne dà notizia il Presidente, Filippo Anelli.

Nato a Bari 59 anni fa, De Pascale è stato portato via in pochi mesi da un male che si è evoluto rapidamente. “Enrico se n’è andato serenamente al termine di una breve e crudele malattia – ha annunciato Anelli -. Ci ha lasciato un amico, un fratello: il vuoto è incolmabile. Un uomo straordinario, un professionista di altissimo livello che ha diretto la Fnomceo in maniera encomiabile. Questo è il momento del dolore e della tristezza. Ci stringiamo intorno alla famiglia per condividere i sentimenti di mestizia e il pianto per il distacco”.

