Grave incidente stradale sulla provinciale tra Gioia e Santeramo. Per cause in corso di accertamento due auto si sarebbero scontrate. Ci sarebbero un morto e tre feriti in codice rosso. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso. A perdere la vita un uomo a bordo di una Peugeot con la moglie, ricoverata in gravi condizioni. Nell’altra auto una coppia, ricoverata in gravi condizioni.

