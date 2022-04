La risposta dell’Organizzazione mondiale della Sanità alla pandemia, nel 2022, si è concentrata su quattro priorità strategiche. La prima, sottolinea Michael J. Ryan, “è stata rilevare la trasmissione attraverso solidi sistemi di sorveglianza delle malattie, intelligence collaborativa e allerta precoce”. In secondo luogo, l’Oms ha lavorato per ridurre l’esposizione alla malattia rafforzando le comunità e “impegnandosi per contrastare la disinformazione per creare resilienza attraverso la gestione dell’infodemia”. In quest’ambito fino a marzo 2022, ha convocato cinque conferenze di gestione dell’infodemia, o diffusione di un eccessivo numero di notizie, in molti casi false. Inoltre, la piattaforma di apprendimento OpenWHO è diventata un punto critico risorsa per gli operatori sanitari, ospitando oltre 6,5 milioni di iscritti ai corsi, di cui il 28% sono professionisti sanitari. E sono stati 44 i corsi per sostenere la risposta al Covid, tradotti in 64 lingue, inclusa la lingua dei segni.

Una terza area di interesse era la protezione dei vulnerabili sostenendo un accesso “equo a test, trattamenti, vaccini e forniture essenziali”. A livello nazionale, ciò si è tradotto nella fornitura di forniture mediche salvavita per le persone con COVID-19 e dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari, oltre a estendere il supporto per rafforzare gli appalti nazionali e le catene di approvvigionamento. Il quarto e ultimo obiettivo, conclude Michael J. Ryan, è stato “costruire sistemi sanitari resilienti in grado di prepararsi, gestire e adattarsi agli shock futuri”.