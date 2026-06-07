Affluenza Ballottaggi, a Trani calo di 12 punti rispetto al primo turno

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Tocca i 12 punti percentuali alle 19.00 il calo dell’affluenza al voto a Trani unico comune capoluogo in Puglia chiamato al ballottaggio per l’elezione del sindaco. Si è recato a votare il 25,69% degli aventi diritto. Al primo turno alla stessa ora la percentuale era al 37,6. In calo le percentuali anche negli altri cinque comuni al voto nella regione: a Molfetta è al 26,62% (era al 35,1); a San Giovanni Rotondo (Foggia) è al 22,31% (29,68); a San Vito dei Normanni (Brindisi) è al 27,73% (35,4); a Casarano (Lecce) è al 25,93 % (35,79). Infine a Tricase è al 27,90% (era al 39,92).