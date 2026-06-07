DOMENICA, 07 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
89,890 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,890 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Affluenza Ballottaggi, a Trani calo di 12 punti rispetto al primo turno

Alle 19 si è recato a votare il 25,69% degli aventi diritto

Pubblicato da: redazione | Dom, 7 Giugno 2026 - 19:57
Voto Elezioni
  • 41 sec
Annunci

fal


 Tocca i 12 punti percentuali alle 19.00 il calo dell’affluenza al voto a Trani unico comune capoluogo in Puglia chiamato al ballottaggio per l’elezione del sindaco. Si è recato a votare il 25,69% degli aventi diritto. Al primo turno alla stessa ora la percentuale era al 37,6. In calo le percentuali anche negli altri cinque comuni al voto nella regione: a Molfetta  è al 26,62% (era al 35,1); a San Giovanni Rotondo (Foggia) è al 22,31% (29,68); a San Vito dei Normanni (Brindisi) è al 27,73% (35,4); a Casarano (Lecce) è al 25,93 % (35,79). Infine a Tricase è al 27,90% (era al 39,92).

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cultura

Medimex 26 a Taranto: concerti, dj...

Venticinque appuntamenti, tra gli attesi concerti del main stage, i suoni...
- 7 Giugno 2026
Politica

Affluenza Ballottaggi, a Trani calo di...

 Tocca i 12 punti percentuali alle 19.00 il calo dell'affluenza al...
- 7 Giugno 2026
Attualità

Il 20% della popolazione pugliese fuma....

In Italia si contano quasi 10 milioni di fumatori quotidiani, un...
- 7 Giugno 2026
Nazionale

Si ribalta in mare imbarcazione con...

Da questo pomeriggio anche una unità della Guardia Costiera italiana, già...
- 7 Giugno 2026