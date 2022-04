L’Amiu ha iniziato questa notte la rimozione della poseidonia dal molo San Nicola, in rispetto dalle normative regionali che prevedono il successivo smaltimento come scarto biodegradabile. Le attività si sono svolte con il supporto di un braccio meccanico e proseguiranno pure nella serata di domani a partire dalle ore 22, per evitare problematiche con la viabilità.

Per garantire il regolare svolgimento dei lavori, al molo San Nicola, sul lungomare Nazario Sauro, è stato istituito per due giorni il “divieto di fermata” per un tratto di 100 metri circa a partire dal lungomare in direzione del circolo Barion.

“Un intervento utile a garantire decoro a questa parte della città, più volte richiesto dai tanti amanti del nostro bellissimo lungomare”, commenta il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti.

