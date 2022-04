Sabato 9 aprile l’Associazione “Amici della Vela Puglia” organizza la passeggiata velica “Sail for Peppo”, in memoria di Peppo Russo, avvocato, già presidente nautico del Circolo della Vela Bari, ma soprattutto velista di grande carisma e professionalità riconosciuta da tutta l’Italia velica, che, prematuramente scomparso, ha donato i suoi organi. I tantissimi amici e compagni di “vela”, provenienti da tutti i circoli Nautici della Puglia, come anche da Trieste , da Napoli e da Roma, hanno voluto organizzare la veleggiata in ricordo di una “persona speciale”.

Il gruppo di amici con la comune passione per il mare e la vela, affiliati a diversi circoli sportivi, intende ricordare l’amico Peppo veleggiando in suo ricordo ed attraverso la raccolta di fondi con i quali l’Aido (Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule) sezione di Bari, finanzierà la borsa di studio “Peppo Russo”, destinata agli studenti più meritevoli delle scuole medie inferiori e superiori di Bari. Le oltre 50 vele si incontreranno alle ore 10.00 in mare, davanti alla Basilica di San Nicola e faranno rotta a sud verso Pane e Pomodoro per poi rientrare davanti a San Nicola, “colorando” così, nel ricordo di Peppo, il lungomare di Bari.

Il personale del Centro Regionale Trapianti Puglia, del coordinamento aziendale delle donazioni della Asl Ba, insieme ai volontari dell’Aido sezione di Bari, allestirà presso il Cus Bari uno stand dedicato alla diffusione della cultura della donazione degli organi a partire dalle ore 7.30 del 9 aprile. Questa giornata sarà una gioiosa occasione per avviare un percorso di incontri che permettano ai cittadini di effettuare una scelta più consapevole in merito alla donazione degli organi, che lo scomparso Peppo promulgava da sempre.

