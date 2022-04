Anci Puglia ha incontrato presso la propria sede di Bari, i rappresentanti delle associazioni di categoria delle “Rssa” e dei “Centri Diurni” pugliesi. Per l’associazione dei Comuni presente il delegato alla sanità Filippo Melchiorre. All’ordine del giorno la grave situazione delle strutture sociosanitarie pugliesi, la loro sostenibilità organizzativa ed economico finanziaria e le problematiche afferenti le autorizzazioni, gli accreditamenti e l’adozione delle tariffe. Su questi temi è stata chiesta l’attenzione di Anci Puglia per un intervento di mediazione e di sensibilizzazione istituzionale nei confronti della Regione.

“Le Rssa e i Centri diurni pugliesi – ha dichiarato Filippo Melchiorre – sono fondamentali per la tenuta dell’intero sistema di assistenza pubblico, assicurano assistenza qualificata a persone anziane non autosufficienti e a persone disabili. In Puglia il settore riguarda circa 500 strutture, con oltre 20mila lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Pertanto, chiediamo un incontro urgente all’assessore regionale alla sanità, per affrontare le questioni aperte”.

