Nella mattinata di oggi, a Palazzo di Città, si è tenuta la presentazione del libro per bambini “Senti chi parla”, scritto da Valentina Popa, autrice di nazionalità moldava e italiana di adozione, componente dell’equipe dell’ufficio esecutivo del segretario generale delle Nazioni Unite.

Il ricavato della vendita del libro (al netto delle spese di produzione) sarà devoluto alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – LILT, in particolare per il sostegno della cura dei bambini malati di cancro. All’incontro con la stampa, accanto all’autrice, sono intervenuti l’assessore al Welfare Francesca Bottalico, la presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Bari Roberta Lovreglio, il fondatore dell’organizzazione The Goodwill People, tenore di fama internazionale e promotore del libro Luciano Lamonarca, l’ambasciatrice della Puglia nel Mondo Nancy dell’Olio e la direttrice di Edicola del Sud Annamaria Ferretti che ha moderato l’incontro.

“Questo libro – ha dichiarato l’assessore Bottalico – parla di internazionalità e solidarietà – ci piace il fatto che si tratti di un libro cartaceo perché crediamo sia uno dei migliori strumenti educativi rivolti ai bambini, ma anche ai più grandi. Cercheremo di contribuire alla sua divulgazione anche attraverso la rete già avviata di “Bari social book” in tutti gli spazi sociali della città, come le biblioteche di comunità, per parlare di tematiche sociali fondamentali attraverso la lettura. Il titolo “Senti chi parla”, inoltre, sottolinea quanto sia importante l’ascolto dei più piccoli da parte degli adulti” – ha concluso. Alle sue parole fanno eco quelle dell’autrice.

“Sono veramente onorata di essere qui per presentare il mio libro – ha affermato Valentina Popa – nato dalla mia esperienza di madre e dalle poesie e dai sonetti che, con ispirazione spontanea, ho elaborato nei primi mesi di vita di mio figlio. Ho deciso di pubblicare questo libro per provare a portare un messaggio di speranza attraverso uno strumento tangibile. Nonostante avessi ricevuto molte proposte per la pubblicazione, ho preferito autoprodurlo. Leggere i libretti in rima sviluppa la memoria e la musicalità dell’orecchio rafforzando il legame tra madre e figlio” – ha concluso.

Il libro, ha spiegato Roberta Lovreglio, presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Bari, parla in modo “semplice ed efficace anche di medicina. Con la LILT ci troviamo spesso a promuovere iniziative di prevenzione al cancro, ed è quindi molto emozionante poter partecipare anche a questa e riceverne i proventi a sostegno delle nostre iniziative” – ha concluso.

All’evento ha preso parte anche Mingo, il quale ricordando di essere testimonial della LILT da molti anni, ha voluto portare un pezzo della sua storia personale. “Come Luciano, anch’io ho perso i miei genitori per un tumore – ha detto – quando, dieci anni fa, il presidente nazionale della LILT, il professor Francesco Schittulli, mi chiese se avessi il desiderio di contribuire alla causa della Lega tumori, mi venne spontaneo rispondere di sì. Perché anche una persona che svolge la mia professione può sensibilizzare e arrivare al cuore degli altri, magari utilizzando un taglio più ironico. Per questo appoggio con grande entusiasmo questa lodevole iniziativa” – ha concluso.

