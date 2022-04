L’ultimo incidente questa mattina tra un’auto e uno scooter. Siamo in via Saverio Lioce ad angolo con via Innocenzo XII, uno degli incroci più pericolosi di Poggiofranco dove quasi una volta al mese si registra un incidente.

“Quell’incrocio è un incubo – ci raccontano le famiglie – soprattutto negli orari di uscita da scuola. C’è una scarsa visibilità, ma poi il mancato rispetto delle precedenze, la velocità e le auto parcheggiate agli incroci fanno il resto e contribuiscono a causare continui incidenti”. Tempo fa un’auto ha persino sfondato la cancellata di un condominio.

“Sono anni che chiediamo al Comune di intervenire nel merito – continuano le famiglie – ma la situazione resta sempre la stessa”.

