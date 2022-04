In vista della Pasqua le città e le località di vacanza – al mare e in montagna, al lago e in campagna – sono meta di turisti dall’Italia e dall’estero. Ecco tutte le regole che dovranno essere rispettate per il contenimento dell’epidemia da Covid 19. Dove serve il green pass base e dove rafforzato, quale mascherina bisognerà indossare e dove sarà tutto libero. Si tratta di regole entrate in vigore l’1 aprile e valide fino al 30 aprile 2022.

Dove serve il green pass rafforzato – Fino al 30 aprile il green pass rafforzato è obbligatorio per le piscine, le palestre, gli sport di squadra e di contatto. Nei centri benessere (anche all’interno di strutture ricettive) al chiuso – spogliatoi e docce – convegni e congressi – centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso – feste, comprese quelle dopo le cerimonie – sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò – sale da ballo e discoteche – cinema, teatri, palazzetti dello sport – strutture sanitarie

Dove serve il green pass base – Fino al 30 aprile il green pass base è obbligatorio per: – bar e ristoranti al chiuso – concorsi pubblici, corsi di formazione pubblici e privati – colloqui in carcere – spettacoli all’aperto – stadi – aerei – treni – navi e traghetti (esclusi i collegamenti nello Stretto di Messina e con le Isole Tremiti) – pullman turistici oppure che effettuano i collegamenti tra regioni.

Dove non serve il green pass – Dal 1° aprile è possibile soggiornare negli alberghi e nelle altre strutture senza avere il green pass. I clienti che alloggiano negli alberghi e nelle strutture possono accedere alle palestre e alle piscine, ai centri benessere senza il green pass base. Chi non alloggia negli alberghi e delle strutture deve invece esibire il green pass base per tutti i servizi che si trovano all’interno. È libero anche l’accesso a: – negozi – uffici pubblici -uffici postali -banche In tutti questi luoghi bisogna però indossare la mascherina ed evitare gli assembramenti.

Mascherine chirurgiche o le Ffp2 – In tutti i luoghi al chiuso fino al 30 aprile è obbligatoria la mascherina chirurgica. In discoteca la mascherina può essere tolta al momento del ballo. Nei bar e ristoranti deve essere indossata quando non si è al tavolo. E’ invece obbligatorio indossare la Ffp2: negli aerei – navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale – treni – pullman turistici oppure per il collegamento di regioni diverse – autobus, metropolitane, tram, scuolabus – funivie, cabinovie e seggiovie con cupola paravento – cinema, teatri, sale da concerto, competizioni sportive all’interno dei palazzetti dello sport.

