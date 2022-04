In occasione delle Festività pasquali – domenica 17 e lunedì 18 aprile – Amiu Puglia spa comunica che: il Centro multimateriale, i Ccr, Igenio e gli uffici Start up resteranno chiusi; il Numero verde 800011558 non sarà attivo; sarà possibile conferire i rifiuti indifferenziati, dalle 18.30 alle 22.30, mentre le altre frazioni potranno essere conferite senza limiti di orario; il servizio di conferimento e ritiro dei rifiuti nelle zone coperte dal porta a porta non subirà modifiche né variazioni.

