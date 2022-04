Un mezzo a tre ruote dell’Amiu si è scontrato questa mattina con altre tre auto per cause ancora in corso di accertamento. L’operatore dell’Amiu è stato trasportato al pronto soccorso del Di Venere in codice giallo assieme al conducente di una delle due auto coinvolte che è ora in prognosi riservata. Ferita, ma non in maniera grave, una terza persona. Sul posto la polizia municipale che sta eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

