Incidente questa notte sulla provinciale tra Ruvo e Corato. Due auto, per cause in corso di accertamento, sì sono scontrate: tre i feriti di cui uno grave. Ad avere la peggio un automobilista che viaggiava da solo. Sull’altra vettura gli altri due feriti. Per estrarre i feriti dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco.

