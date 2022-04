Sostanze pericolose nei tatuaggi, la Asl di Bari mette a punto un piano mirato di prevenzione per tutelare la salute delle persone. Se ne parlerà domani, alle ore 10, all’ospedale San Paolo, nel corso di un incontro organizzato dalla Asl al fianco di Carabinieri del Nas, Ministero della Salute e tatuatori.

All’ordine del giorno l’applicazione dei regolamenti Reach-CLP nelle attività di tatuaggio. Nelle attività in cui si effettuano tatuaggi, oltre agli obblighi prevalenti in merito alla prevenzione delle infezioni e ad una corretta igiene, esistono specifici obblighi sul consumo e sulla somministrazione dei prodotti utilizzati. Alcuni pigmenti, in particolare, sono finiti sotto la lente del ministero della Salute, in quanto ritenuti pericolosi per la salute perché contengono sostanze cancerogene. Per questa ragione, la Commissione europea, a seguito della emanazione di un Regolamento di modifica della normativa entrata in vigore il 4 gennaio di quest’anno, ha limitato l’uso di oltre 4mila sostanze chimiche negli inchiostri per tatuaggi e nel trucco permanente.

Alla Asl, in articolare al Dipartimento di prevenzione, spetta il compito di verificare l’attuazione dei regolamenti REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) e CLP (Classification, Labelling and Packaging), individuati per il rispetto delle procedure relative alla normativa su classificazione, etichettatura, imballaggio, schede di sicurezza e immissione sul mercato delle sostanze e delle miscele impiegate negli ambienti di vita e di lavoro. La sicurezza delle persone e il rispetto delle regole nelle attività di tatuaggio saranno pertanto al centro dell’incontro di domani 21 aprile, alle ore 10.

L’incontro, oltre ad avere l’obiettivo di sensibilizzare al tema, è finalizzato alla verifica del divieto all’uso di pigmenti che contengono sostanze coloranti che non rispettano il limite stabilito dal nuovo regolamento e punta a stilare un piano di azione volto a monitorare la situazione nel Barese. Interverranno Donato Sivo (Direttore Sanitario ASL Bari) Paolo Marcuccio (Referente Reach ASL Bari), Luigia Scimonelli – in collegamento online (Ministero della Salute Direzione Generale Prevenzione Sanitaria), il dottor Giovanni Galetta (Carabinieri NAS), Flavio Ciesa (APPA Bolzano) e Domenico Pistillo (Dipartimento di Prevenzione).

