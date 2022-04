“Bari è al primo posto in Italia tra le città metropolitane con il 98% di copertura della fibra ottica a 1 Gigabit”. E’ quanto ha dichiarato in un post pubblicato sui social il sindaco di Bari, Antonio Decaro, il quale ha sottolineato che “manca poco per rendere la città completamente connessa”.

Dai collegamenti più veloci ai servizi più efficienti con un incremento delle possibilità per le famiglie, ma anche per le aziende. Sono solo alcune delle opportunità elencate dal sindaco che ha colto l’occasione per ricordare che la città è sempre più connessa e che si continuerà a lavorare in questa direzione.

“Tra qualche giorno – ha proseguito Decaro – attiveremo la fibra comunale che permetterà di connettere tutti gli oggetti intelligenti, che in questi anni abbiamo installato in città, a un unico sistema informatico per la raccolta e analisi dei dati, così da offrire servizi migliori ai cittadini. Cominceremo con le telecamere per poi passare ai semafori e ai pali della pubblica illuminazione, che connessi tra loro saranno più efficienti” – ha concluso.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.