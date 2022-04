A dodici anni di distanza dalla sua ultima edizione torna l’appuntamento con la fiera primaverile a Bari. Si tratta di “Expolevante”, la più importante manifestazione italiana dedicata al tempo libero, organizzata da Nuova Fiera del Levante con un format innovativo che si caratterizza per il suo carattere dinamico e vivace.

Cinque giorni, in particolare dal 21 al 25 aprile, che saranno dedicati interamente al tempo libero con Hobby (Padiglione 94) e Sport (Padiglione 90) ricchi di stand allestiti da numerose federazioni sportive associate pronte a promuovere lo sport e i corretti stili di vita, con attrazioni ed eventi dedicati a tutta la famiglia, da quelli amatoriali a quelli agonistici che godranno del patrocinio del CONI. Ci saranno aree dedicate al fitness e tra gli appuntamenti in programma segnaliamo, il 21 aprile gli Stati Regionali dell’Export di Puglia con la presenza del presidente dell’Agenzia Ice Carlo Ferro (Centro Congressi, dalle 9), il 24 aprile il convegno (Centro Congressi) con Giuseppe Abbagnale, ex canottiere olimpico italiano, vincitore di due titoli olimpici e sette mondiali nel canottaggio dal 2012 presidente della Federazione Italiana Canottaggio.

Non mancheranno, per appassionati e non le auto e le moto d’Epoca (Padiglione 96) grazie all’esposizione di auto d’epoca e alla partecipazione di ASI, promotrice anche di un convegno sui veicoli storici come volano turistico ed economico per i territori. Si guarda al futuro con la Mobilità sostenibile (Padiglione 71) con le nuove tecnologie di mobilità sostenibile in collaborazione con Confindustria ANCMA (Associazione Ciclo Motociclo ed Accessori) che sarà presente con un’area espositiva e di test ride: ci sarà una pista dedicata al Motocross freestyle, sono in programma esibizioni e due grandi convegni sui temi del cicloturismo e della mobilità sostenibile.

Nel corso dell’evento ci saranno anche spazi dedicati al divertimento per grandi e piccoli, i padiglioni 168 e 47 (piazzale Ovest) prevedono la presenza di un’area giostre e una pista di go-kart. Grande protagonista dell’evento fieristico sarà “Externa”, il salone nazionale più importante dedicato all’outdoor living (Padiglione Nuovo) che comprenderà anche “Externa Garden” (Padiglione 19), il salone dedicato al green design (piante, giardinaggio e tutto ciò che rappresenta il mondo del florovivaismo) con forum e convegni dedicati con riconoscimento di crediti formativi dagli Ordini professionali di appartenenza, con partecipanti e relatori architetti e dottori agronomi e forestali, professionisti e cultori e appassionati del paesaggio. Non si può andare via da Expolevante senza aver visitato “Externa – Fede per l’Architettura” un’iconica location a forma di anello, qui professionisti del settore si incontreranno e, tra lectio, workshop, mostre ed esposizioni di progetti e prototipi, racconteranno la loro “fede” per il mondo dell’Architettura. Sono attesi archistar come Stefano Boeri, Mario Cucinella, Irina Chun, Fabio Tellia, Raffaele Galiotto, Alessandro Melis e Fabio Novembre.

Il 23 aprile sarà inaugurato inoltre anche uno spazio riservato agli amici a 4 zampe con “My Fantastic Pets” (Padiglione 20) il grande salone degli animali da compagnia previsto nelle giornate appunto dal 23 al 25 aprile, con al suo interno (sempre Padiglione 20) anche “Giappone svelato”, una rassegna di eventi dedicati al Sol Levante nei variopinti stand della ricchissima tre giorni barese con vestizione kimono, shiatsu, laboratori di disegno vendita e acquisto di manga, lezioni di origami, lingua e cultura nipponica, arti marziali, a cui si aggiunge l’ottava edizione della mostra-concorso “Bonsai e dintorni Exhibition”, dimostrazioni di cani da salvataggio, di agility dog e obidience, spettacoli di falconeria e tanto altro.

Numerosi gli eventi speciali dedicati al tempo libero, con le bike e la mobilità sostenibile con esibizioni di motocross freestyle e mototerapia, senza dimenticare eventi e spettacolo con momenti dedicati alla musica con i dj set di giorno e di sera organizzati da Demodè in collaborazione con Ritmo 80 e dj contest con Pro Dj Confcommercio (Piazzale 47 Ovest e Piazzale 71).

Novità di quest’anno l’apertura del nuovo Autosilo del Levante. Lo spazio dedicato al parcheggio delle auto (che non potranno accedere all’area espositiva) sarà inaugurato il 21 aprile in concomitanza con l’avvio della Fiera, in viale Vittorio Emanuele Orlando, adiacente all’ingresso Fiera: “Ingresso Agricoltura”. Gli orari di apertura della Fiera saranno i seguenti: nei giorni 21-22 Aprile Expolevante sarà aperto dalle 10 alle 21; nei giorni 23-24-25 Aprile Expolevante sarà aperto dalle 10 alle 22.

Gli ingressi all’Expolevante sono due: ingresso Orientale (Lungomare Starita) e ingresso Agricoltura (viale Vittorio Emanuele Orlando). Si consiglia l’acquisto del biglietto online dal sito www.expolevante.it per rendere più veloce l’ingresso in fiera, evitando situazioni che creino assembramenti. Saranno comunque aperte le biglietterie fisiche agli ingressi “Orientale” e “Agricoltura”.

Il costo del biglietto intero è di 3 euro. Per i ragazzi di età inferiore ai 10 anni: gratuito con biglietto omaggio. Per le persone con disabilità pari o superiore 80%: gratuito con biglietto omaggio. Il biglietto, inoltre, sarà gratuito anche per le persone che arrivano in bici (solo da Ingresso Agricoltura). Per l’occasione sarà allestita un’area parcheggio per i veicoli a due ruote.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.