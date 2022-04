“Il giardino Satalino è terra di nessuno ed è necessario intervenire con urgenza”. Il presidente di Sos Città, Danilo Cancellaro, denuncia il degrado della area verde del quartiere di Poggiofranco vandalizzata (soprattutto durante le ore notturne) da ragazzi e priva di condizioni igiene sanitarie a norma. Sos Città chiede “non solo manutenzione, ma anche l’utilizzo delle telecamere per il bene della città, ma soprattutto per il bene dei residenti che da tempo segnalano questa situazione di degrado e inciviltà”.

Il giardino Satalino, ad oggi, “tutto è meno che un luogo sicuro in cui portare i bambini a giocare – spiegano gli esponenti di Sos Città. Non sarà un caso se i genitori preferiscono portare i loro bimbi a giocare nelle altre aree verdi della zona piuttosto che presso il giardino Satalino.

Il giardino è “terra di nessuno – si legge in una nota – specie nelle ore serali quando viene preso d’assalto da comitive di ragazzi che quotidianamente disturbano la quiete pubblica con musica e urla fino a notte inoltrata, sentendosi legittimati tra l’altro a compiere atti vandalici nell’assoluta tranquillità e indifferenza, data l’assenza di qualsiasi tipo di controllo”

Sos Città, contattati da alcuni residenti di zona per denunciare e fare luce sulle condizioni e sul futuro del giardino precisano che “la situazione è davvero paradossale dal momento in cui la zona è quotidianamente frequentata da forze dell’ordine, avvocati e cittadini che lavorano nei diversi uffici. C’è addirittura anche un chioschetto della Polizia Locale di fronte, ma a quanto pare, niente è servito a fermare l’opera dei vandali. Il giardino infatti presenta delle condizioni quasi imbarazzanti per una città come Bari. La pavimentazione antinfortunio delle giostrine è completamente sollevata e divelta, molti cestini portarifiuti sono divelti e pericolosi, ma è soprattutto la condizione di degrado in cui versa il bagno pubblico a preoccupare i residenti” – prosegue Cancellaro.

“Le dovute condizioni igienico sanitarie sono fortemente compromesse e la puzza è davvero tremenda. La cosa più pericolosa è che i bagni sono accessibili da chiunque, nonostante le condizioni di degrado in cui versano. All’interno c’è di tutto e di più: rifiuti, bottiglie, escrementi, oggetti metallici e arrugginiti. Il livello di pericolosità insomma per chiunque è estremo ed è proprio per questo che vogliamo lanciare un appello al sindaco Decaro e in generale a tutti quelli che hanno a cuore le sorti di questo giardino”.

“Qui è necessario intervenire con urgenza – conclude Cancellaro – sia per ripristinare le dovute condizioni di sicurezza dell’area giochi per bambini, sia soprattutto per eliminare quel fatiscente bagno pubblico e ripristinare le adeguate condizioni igienico sanitarie affinché il giardino Satalino possa tornare a risplendere e a godere di quel decoro che sicuramente merita al pari di tutte le altre aree verdi del quartiere”.

