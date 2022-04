“Bari mi ha scelto, sia per sport giovanile che per costruire un percorso con la prima squadra, sperando di conquistare la Serie B”. A dirlo è il nuovo direttore sportivo del Tigri Rugby, Mauro Bergamasco, ex atleta della nazionale maschile di rugby con la quale ha disputato 106 gare.

Un simbolo della nazionale azzurra che dal campo, e dalla lotta su ogni palla ovale, passa a quello di direttore sportivo: “I baresi devono avvicinarsi a questo gruppo, anche solo per la passione che i dirigenti e i ragazzi ci mettono per far evolvere questo club. Questo è il momento e il luogo giusto per lavorare insieme”, aggiunge nel video Mauro Bergamasco.

