Rovistava nei bidoni dell’immondizia in cerca di cibo. Succede nel quartiere murattiano. La segnalazione è di un cittadino che ha offerto un pasto a un uomo intento a cercare cibo. “Volevo segnalare un caso di degrado e povertà estrema in pieno centro murattiano – scrive a Borderline24 – che é avvenuto mercoledì sera 20 Aprile. I residenti hanno trovato un immigrato africano intento a cibarsi dalle buste dell’immondizia, come un topo, nell’ indifferenza di tutti e nascosto dall’oscurità, come se fosse una sua routine quotidiana.

Gli ho offerto un pasto e l’ha invitato a non ripetere più questo gesto in futuro. Vorremmo lanciare – prosegue – un messaggio a Decaro che è intento a proseguire con il restyling di piazza Umberto spendendo probabilmente milioni, facendoli notare che non è solo rifacendo i pavimenti, le panchine e le giostrine che la situazione di degrado di piazza Umberto si risolverà e che le famiglie con bambini – conclude – continueranno a preferire altri giardini”.

