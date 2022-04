Dalle prime ore della mattina treni fermi tra Bari Centrale e Bari Santo Spirito, a causa di un guasto alla linea elettrica alla stazione centrale.

Il treno FA 8348 Bari Centrale (6:10) – Roma Termini (10:03) oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il treno FA 8302 in partenza da Bari Centrale alle ore 7:46 e in arrivo a Roma Termini alle ore 11:55. Cancellazioni e sostituzioni con bus per i treni Regionali.

Aggiornamento ore 8.50. Il traffico è fortemente rallentato ma in ripresa. Maggior tempo di percorrenza fino a 180 minuti per i treni in viaggio.

Il treno FA 8348 Bari Centrale (6:10) – Roma Termini (10:03) oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il treno FA 8302 in partenza da Bari Centrale alle ore 7:46 e in arrivo a Roma Termini alle ore 11:55.

Il treno ICN 765 Milano Centrale (21:50) – Lecce (10:37) oggi è instradato sul percorso alternativo via Bari Lamasinata con un maggior tempo di percorrenza di 30 minuti e ferma anche a Bari Santo Spirito. I passeggeri diretti a Bari Centrale possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus tra Bari Santo Spirito e Bari Centrale.Richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.