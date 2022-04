McDonald’s sta selezionando 110 addetti alla ristorazione. “Far parte della nostra famiglia – scrivono in una nota – significa far parte di una grande famiglia, formata da oltre 27.000 persone che lavorano all’interno di un ambiente giovane e stimolante. Il contributo di ciascuno è fondamentale per raggiungere insieme gli obiettivi e l’unicità di ognuno è per noi fonte di arricchimento”.

Per la nuova apertura di BariBlu e per i ristoranti già presenti a Bari e Casamassima, McDonald’s selezionerà circa 110 persone per la posizione di: addetto ristorazione​-​crew.

